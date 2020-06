Mageres 1:1 gegen Augsburg : Ernüchterung vor Fortunas Saisonfinale

Trotz Saisontreffer Nummer 15 enttäuscht: Rouwen Hennings. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf „Es war das eine Spiel zu viel“, fasst Trainer Uwe Rösler nach Fortunas schwachem Auftritt gegen den FC Augsburg zusammen. Tatsächlich wirkten die Düsseldorfer mental wie körperlich müde und müssen nun in Berlin gewinnen, um die Relegation sicher zu erreichen.

Die Fakten sind eindeutig. Nach dem eigenen 1:1 gegen den FC Augsburg und dem Mainzer 3:1-Sieg über Werder Bremen steht fest, dass Fortuna am kommenden Samstag bei Union Berlin gewinnen muss, wenn sie den direkten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga sicher vermeiden und die Relegation gegen den Tabellendritten der Zweiten Liga erreichen will. Gibt es an der Alten Försterei nur ein Unentschieden, müssen die Düsseldorfer ausgerechnet auf die Schützenhilfe des Erzrivalen 1. FC Köln hoffen, der dann nicht höher als mit drei Treffern Differenz bei Werder unterliegen dürfte. Verlöre Fortuna gar in Berlin, müsste der FC in Bremen unbedingt punkten. Der direkte Klassenerhalt ist seit Samstag, 17.23 Uhr, nicht mehr möglich.

„Selbst ist der Mann“, sagte Trainer Uwe Rösler beim Blick auf das Saisonfinale trotzig, „das ist immer meine Devise gewesen.“ Es ist die erste Trotzreaktion nach einem Spiel, das zuvor für Ernüchterung im Düsseldorfer Lager gesorgt hatte. Sie waren diese Situation ja auch nicht mehr gewohnt: Seit Wochen hieß es in schöner Regelmäßigkeit, Fortuna habe sehr gut gespielt und lediglich versäumt, sich für ihre Leistungen zu belohnen. Beim 2:2 in Köln war das so, beim 2:2 gegen Hoffenheim, beim 0:0 gegen Paderborn, beim 0:1 gegen Dortmund, selbst schon beim 1:1 in Mainz vor der Corona-Pause. Chancenlos war die Rösler-Elf nur ein einziges Mal gewesen – in München, wo Meister FC Bayern beim 5:0 allerdings auch eine Fußball-Gala zelebriert hatte.

Und nun dies. 1:1 gegen Augsburg, nach einer äußerst mageren und fehlerhaften Darbietung sogar noch glücklich. Denn die Gäste waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft gewesen. Darüber sah FCA-Trainer Heiko Herrlich in seiner Analyse freilich gnädig hinweg; zu glücklich war man im Augsburger Lager, mit dem Punkt den eigenen Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt gemacht zu haben.

Die Fortunen dagegen suchten nach Gründen. „Für uns war es nicht das gewünschte Spiel mit dem gewünschten Resultat“, erklärte Rösler und verwies auf die starke körperliche und mentale Belastung von drei wichtigen Partien in acht Tagen. „Aus meiner Sicht war es das eine Spiel zu viel.“ Vor allem, wenn man die Reihenfolge der Ereignisse im Augsburg-Spiel berücksichtige: „Zuerst unser frühes aberkanntes Tor, bereits das fünfte in dieser Saison, zwei Minuten später dann ein Gegentor. Das hat uns das Selbstvertrauen genommen.“

Ein wenig überrascht sei er gewesen, gab der Coach zu. Darüber, „dass unsere Struktur im Spiel mit und gegen den Ball nicht klar war“. Wenn man gegen eine Mannschaft spiele, „die so überragend anläuft wie Augsburg, dann müssen die eigenen Abläufe top seien“. Und das waren sie bei Fortuna definitiv nicht. Das sah auch Abwehrchef Kaan Ayhan so. „Zuletzt haben wir immer gute Leistungen gezeigt und konnten mit nur einem Punkt nicht leben. Heute hätten wir nicht mehr verdient gehabt, so bitter das ist“, sagte der türkische Nationalspieler. „Mit einem Sieg hätten wir nach unten hin alles klar machen können, aber wir haben es weiterhin selbst in der Hand.“

Niemand sei zufrieden mit dem Punkt, unterstrich Rösler. „Aber als Fortuna Düsseldorf muss man absolut am Limit spielen, wenn man in der Bundesliga ein Spiel gewinnen will. Und heute haben wir keine Topleistung gebracht, was einmal vorkommen kann. Es fehlten, Mut, Abläufe und geistige Frische. Wichtig war, den Punkt mitzunehmen, denn damit hat sich unsere Ausgangsposition weiter verbessert.“ Im Duell mit Bremen versteht sich, dass auf Platz 17 nun zwei Punkte und vier Tore zurückliegt. Seine Mannschaft habe viele gute Leistungen gezeigt und sei immer wieder zurückgekommen – in diesem einen Spiel zu viel sei das eben nicht möglich gewesen.

„Ich habe mich die ganze Partie über damit beschäftigt, dass wir die Struktur in unserem Spiel finden, und das ist uns leider nicht gelungen“, ergänzte der Trainer. „Wir haben schon in der ersten Hälfte unser Potential nicht ausgeschöpft, und das ist bis zum Ende so geblieben. Aber unsere Mannschaft wird wieder zurückkehren. Wir werden in Berlin voll da sein.“

Waren es nun aber schlechte Tagesform, die sich besonders bei erfahrenen Spielern wie Ayhan, Andre Hoffmann und Kevin Stöger zeigte, aufgrund körperlicher und mentaler Erschöpfung, oder doch flatternde Nerven? „Ich wünschte, ich könnte das beantworten“, sagte Rösler. „Aber das muss ich erst herausfinden.“ Auch die Spieler betrieben selbstkritische Ursachenforschung. „Wir hätten eigentlich vor Selbstvertrauen explodieren müssen, nachdem wir am Mittwoch in Leipzig ein 0:2 wettgemacht hatten“, kommentierte Ayhan. „Leider war das nicht der Fall. Beim Gegentor kommen wir ein-, zweimal einen Schritt zu spät, haben uns nicht gut angestellt. Das haben wir nicht gut verteidigt.“ Rouwen Hennings, der mit seinem prächtigen Schuss zum 1:1 wenigstens den einen Punkt gerettet hatte, fügte an: „So, wie es gelaufen ist, war es nicht unbedingt unser Matchplan. Es flogen zu viele lange Bälle hin und her.“