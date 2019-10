Fortunas Freistoßspezialist : Thommy will wichtige Waffe im Abstiegskampf sein

Düsseldorf Fortunas Offensivspieler Erik Thommy gehört zu den besten Standardschützen seiner Mannschaft. Ecken und Freistöße sind nach seiner Einschätzung eine wichtige Waffe im Abstiegskampf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erik Thommy ist nicht der Typ, der sich enttäuscht zum Schmollen in die Ecke zurückzieht, wenn es persönlich gerade mal nicht so läuft. Im Gegenteil: Fortunas Flügelstürmer schaltet dann gerne in den Jetzt-erst-recht-Modus und steht in diesen Fällen noch stärker unter Strom als ohnehin schon. So wie im geheimen Testspiel am Donnerstagnachmittag gegen den niederländischen Erstligisten VVV Venlo, das die Düsseldorfer dank eines Treffers von Bernard Tekpetey mit 1:0 gewannen. Da war deutlich zu sehen, dass es für den Wirbelwind derzeit um eine ganze Menge geht – um nicht weniger als den Startplatz beim Heimspiel gegen Mainz 05. Der 25-Jährige ackerte, rannte, grätschte, legte sich mit seinen Gegenspielern an, schimpfte, kämpfte. Trainer Friedhelm Funkel hatte ihn zuletzt auf die Bank gesetzt, obwohl es für den Ex-Stuttgarter trotz der Niederlagen seiner Mannschaften ganz gut lief, er schon vier Scorerpunkte sammelte.

Stark fand Thommy die Geste seines Coaches. „Der Trainer kam auf mich zu und hat mir erklärt, dass ich nicht spielen werde“, sagt der frühere Stuttgarter. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass er direkt auf die Spieler zugeht. Das spricht für ihn. Ich würde natürlich am liebsten jedes Spiel von Anfang an machen und 90 Minuten auf dem Platz stehen. Aber Fußball ist kein Wunschkonzert.“ Und so nutzt er die Trainingseinheiten während der Länderspielpause und das Spiel gegen Venlo, um auf sich aufmerksam zu machen. Er wolle in den zwei Wochen zwischen den Spielen in Berlin und gegen Mainz Gas geben, damit er gegen Mainz wieder in der Startformation stehe. „Es bringt mir ja überhaupt nichts, wenn ich jetzt ein langes Gesicht mache. Das ist nicht meine Art. Ich ordne mich immer der Mannschaft unter.”