Westerburg Offensivspieler Erik Thommy vom VfB Stuttgart hat sich aus dem Trainingslager verabschiedet, um bei seinem neuen Verein zu unterschreiben. Bei Fortuna Düsseldorf freut man sich schon auf ihn.

Am Montagmittag hat Fortuna Düsseldorf ihr Trainingslager am Wiesensee beendet. Der Tross um Cheftrainer Friedhelm Funkel nimmt auf der Rückreise noch das Testspiel beim Oberligisten Sportfreunde Siegen mit (Anstoß 18 Uhr) und macht anschließend zwei Tage frei. Auch Erik Thommy, Offensivspieler des Bundesliga-Absteigers VfB Stuttgart, ist aus dem Trainingslager seines Noch-Klubs im schweizerischen St. Gallen abgereist – allerdings vorzeitig. Sein Ziel ist ein offenes Geheimnis: Es wird schon sehr bald mit seiner Unterschrift bei Fortuna gerechnet.

Der VfB teilte am Montag über die sozialen Netzwerke mit, dass Thommy sich von der Mannschaft verabschiedet habe, „um Vertragsgesprächen mit einem anderen Klub zu führen“. Offiziell wollte sich kein Fortuna-Verantwortlicher dazu äußern, doch ein Dementi von Seiten des Vereins gibt es nicht. Auf die Frage, ob der 24-Jährige bereits zum nächsten Training am Donnerstag erscheinen werde, sagte Funkel: „Ich gehe erst davon aus, wenn alle Formalitäten erledigt sind.“

Das Interesse Fortunas an dem gebürtigen Ulmer ist nicht neu. „Wir möchten Erik schon lange haben“, erklärt Funkel, „seit etwa zweieinhalb Jahren. Damals hat es nicht geklappt, vielleicht schaffen wir es diesmal. Wenn man eine zweite Chance bekommt, sollte man sie nutzen.“

Sollte es schon am Donnerstag mit dem ersten Training bei Fortuna klappen, wird der frühere Regensburger dort neben dem Kader, der das erste Trainingslager am Wiesensee absolvierte, einen „alten Neuen“ treffen: Der polnische Nationalstürmer Dawid Kownacki, den Fortuna zunächst weiter von Sampdoria Genua ausgeliehen hat und anschließend fest verpflichten wird, beendet seinen Sonderurlaub wegen der U21-EM und soll am Donnerstag zur Mannschaft stoßen.