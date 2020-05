Fortunas Erik Thommy vor dem Köln-Spiel : „Unsere Fans werden mir am Sonntag fehlen“

Düsseldorf Fortunas Angreifer ist mit seinem herrlichen Treffer im Hinspiel zum Köln-Schreck geworden. Auch ohne Zuschauer erwartet er am Sonntag ein echtes Derby, aber das Pushen aus dem Gästeblock werde er vermissen.

Es ist vielleicht der elektrisierendste Moment in Fortunas Hinrunde. Im ersten Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Köln seit 22 Jahren läuft die 60. Minute, die Düsseldorfer führen durch einen Elfmetertreffer von Rouwen Hennings 1:0, die Angriffe des FC werden langsam verzweifelt. Ein Eckstoß soll endlich eine Ausgleichschance bringen, doch er wird zum Bumerang: Der Ball kommt zu Kaan Ayhan, und dessen 50-Meter-Pass – von dem Ayhan später beteuert, er sei genau gezielt gewesen – landet auf dem Fuß von Erik Thommy. Ein schneller Sprint, ein Haken, der Abwehrspieler Kingsley Schindler ins Leere laufen lässt, ein Schlenzer an Torhüter Timo Horn vorbei ins Netz. 2:0, Derbysieg.

Mehr als ein halbes Jahr ist seitdem ins Land gegangen, doch die Erinnerung ist bei Thommy absolut präsent. „Ein Derby ist nun mal was Besonderes, und daher sind es Derbytore auch“, versichert der gebürtige Ulmer, der vor dem Rückspiel am Sonntag um 18 Uhr bescheiden unterschlägt, dass für ihn auch Vergleiche mit dem 1. FC Köln offenbar etwas ganz Besonderes sind: Im März 2018 gewann er mit dem VfB Stuttgart, von dem er für diese Saison an Fortuna ausgeliehen ist, in der Domstadt 3:2 – und Thommy bereitete alle Treffer der Schwaben vor.