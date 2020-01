Fortunas Offensivspieler : Thommy und Skrzybski fallen aus

Düsseldorf Nach der 0:3-Niederlage der Fortuna am Sonntag bei Bayer Leverkusen gibt es weitere schlechte Nachrichten. Sowohl Erik Thommy als auch Steven Skrzybski fallen bis auf Weiteres aus.

Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss im Abstiegskampf vorerst auf die Offensivspieler Erik Thommy und Steven Skrzybski verzichten. Thommy zog sich im Spiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (0:3) eine Knieprellung zu, Winter-Neuzugang Skrzybski erlitt eine Oberschenkelzerrung. Zudem fehlte Adam Bodzek schon in Leverkusen aufgrund eines kleinen Muskelfaserrisses in den Adduktoren.