Übungseinheit am Flinger Broich : Fortuna vergrößert die Trainingsgruppen

Foto: Falk Janning 36 Bilder Fortuna trainiert in Sechser-Gruppen.

In der vergangenen Woche trainierte Fortuna auf dem Platz des Nachwuchsleistungszentrums am Flinger Broich noch in Zweiergruppen, nun erhöhten die Düsseldorfer Coaches die Zahl von fünf auf sechs Akteure.

Bei Fortuna Düsseldorf geht das Kleingruppentraining in die nächste Phase: Zum Ende der zweiten Trainingswoche nach dem Neustart trainieren die Rot-Weißen nun wieder zu sechst, die Feldspieler in Gruppen mit Übungsformen ohne Körperkontakt.

In der vergangenen Woche war auf dem Platz des Nachwuchsleistungszentrums am Flinger Broich noch in Zweiergruppen trainiert worden, nun erhöhten die Düsseldorfer Coaches die Zahl von fünf auf sechs Akteure. Zweikämpfe sind zwar weiterhin tabu, ein Trainingsspielechen damit nicht möglich (und der Verein achtet penibel auf das Kontaktverbot und die Abstandsregel), doch für die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler ist die Erhöhung der Gruppenstärke nach der Zwangspause trotzdem eine positive Entwicklung.

Die jeweiligen Sechsergruppen trainierten nacheinander, absolvierten wie in den vergangenen beiden Wochen eine Art Zirkeltraining, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Auf dem Platz ging es trotzdem ordentlich zur Sache, Spaß und Eifer kamen nicht zu kurz. Da versuchte Rösler spaßeshalber, Rouwen Hennings bei einer Spurtübung zu folgen.