Röttgermann zu 2G : Fortuna erhöht Druck gegen Zuschauerbegrenzung

Düsseldorf Schon seit Wochen kämpft die Düsseldorfer Vereinsführung gegen die Begrenzung der Zuschauerzahlen bei Fußballspielen. Im Zuge der neuen Diskussion um die 2G-Regelung legt Thomas Röttgermann nun noch einmal nach. Was der Vorstandsvorsitzende fordert und was der Hintergrund ist.

In lediglich sechs Fällen, bei mehr als 900.000 abgesetzten Tickets, habe es eine Kontaktnachverfolgung in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben, berichtet Röttgermann. „Bei so einer geringen Zahl an Nachverfolgungen und unter Anwendung der 2G-Regel gibt es keine Argumente mehr für eine eingeschränkte Auslastung bei Freiluftveranstaltungen.“