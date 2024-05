Hinspielsiege in der Relegation und ihr Wert So beruhigend ist Fortunas Vorsprung – oder auch nicht

In der Saison 1976/77 gab es noch zwei Zweitliga-Staffeln, Nord und Süd genannt. Die beiden Meister stiegen direkt in die Bundesliga auf, die beiden Zweiten ermittelten in Hin- und Rückspiel den dritten Aufsteiger. So trafen vor 47 Jahren Arminia Bielefeld und der TSV 1860 München aufeinander, und Arminia gewann das erste Spiel auf der heimischen „Alm“ 4:0. Das reichte jedoch nicht, da die „Löwen“ in Partie zwei mit 4:0 konterten und das seinerzeit übliche entscheidende dritte Spiel 2:0 gewannen und aufstiegen.