Künftig nicht mehr U17-Coach : Erfolgstrainer Langeneke steigt bei Fortuna auf

Düsseldorf Die U17 von Fortuna steht in dieser Saison vor der großen Sensation. Vater des Erfolgs ist auch Trainer Jens Langeneke. Der ehemalige Profi wird nun belohnt und steigt im Klub auf. Welches Team er in der kommenden Spielzeit trainieren wird.

Der 48-jährige Fußballlehrer kann laut Angaben des Klubs damit seiner Doppelfunktion besser nachkommen, da die U17 im neuen NLZ-Gebäude in Flingern beheimatet ist. Bisher musste Suker zwischen dem Standort Arena, an dem die U19 trainiert, und dem NLZ pendeln.

Der aktuelle U17-Trainer Jens Langeneke , der ebenfalls ausgebildeter Fußballlehrer ist, wird ab der kommenden Spielzeit für die U19-Mannschaft verantwortlich sein. Der 45-Jährige wird ab Juli so den erfolgreichen 2005er-Jahrgang der U17 weiter begleiten und mit dem 2004er-Jahrgang der jetzigen U19 zusammenführen, der bereits in der vergangenen Saison unter seiner Leitung stand.

Damit steigt der ehemalige Fortuna-Profi als Trainer bei Fortuna auf und ist nun für das Flaggschiff im Nachwuchs zuständig. Langeneke steht momentan mit der U17 vor einem historischen Erfolg. Seine Mannschaft schickt sich an, in dieser Spielzeit den ganz großen Wurf zu landen. Einen Spieltag vor Schluss rangiert sie in der U17-Bundesliga-West auf dem zweiten Tabellenplatz – drei Zähler vor dem Tabellendritten Borussia Möchengladbach.

Die ersten beiden Teams der Weststaffel nehmen schlussendlich an der Endrunde der Deutschen Meisterschaft teil. Bereits an diesem Samstag könnte Fortuna alles klar machen. Dann gastiert Fortuna bei Borussia Dortmund . Verliert Fortuna nicht, ist sie von Gladbach nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen.

„Diese Saison könnte tatsächlich historisch für uns werden - im schlechtesten Fall werden wir am Ende der Saison auf dem dritten Platz landen. So gut stand noch nie eine U17 bei Fortuna da“, sagt Langeneke auf Nachfrage unserer Redaktion. „Schon der Wahnsinn, aber ich hatte bereits früh in der Saison so ein Gefühl. Da ist einfach etwas zusammengewachsen. Wir haben nichts liegengelassen und es nun sogar in der eigenen Hand.“