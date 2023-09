Unglaubliche Torquote Diesen Rekord hält ein Fortune zusammen mit Haaland und Boniface

Ganz Fußball-Deutschland spricht von Serhou Guirassy. Der Stürmer des VfB Stuttgart trifft aktuell, wie er nur will, schon zehn Mal in dieser Saison, die in der Bundesliga erst fünf Spieltage jung ist. Ganz leer ging der Franzose in dieser Saison noch gar nicht aus, und lediglich beim 1:5 in Leipzig traf er „nur“ einmal. Dafür gab’s gegen Mainz gleich drei Tore, gegen Bochum, Freiburg und Darmstadt jeweils zwei. Ein Kurs, der – Fortführung vorausgesetzt – sogar Robert Lewandowskis Saisonrekord gefährden könnte.