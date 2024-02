Fortuna vor Spiel in Hannover Entwarnung bei Zimmermann, Fragezeichen bei de Wijs, Comeback-Pläne bei Sobottka

Dass der Chefcoach kurz darauf in seiner Aufzählung der für die Partie in Hannover verletzten oder fraglichen Akteure glatt Emmanuel Iyoha vergaß, sei ihm dennoch verziehen. Grundsätzlich hatte Thioune nämlich mehr gute als schlechte Nachrichten im Gepäck. Zwar werden Kapitän Andre Hoffmann und Iyoha (Thioune: „Emma müssen wir einfach ein bisschen aufbauen, auch in der nächsten Woche wird es vielleicht noch den einen oder anderen Tag dauern“) auf unbestimmte Zeit fehlen, doch an den meisten der übrigen Fronten zeichnet sich Besserung ab.