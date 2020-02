Keine schweren Verletzungen : Fortuna gibt Entwarnung bei Hoffmann und Suttner

Andre Hoffmann. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Beim 2:0-Sieg der Düsseldorfer am vergangenen Samstag beim SC Freiburg schieden Markus Suttner und Andre Hoffmann vorzeitig aus. Beide erlitten jedoch keine schwereren Verletzungen.

Es waren schon zwei Schreckmomente, die Mannschaft, Trainerteam und Fans von Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag verdauen mussten. Zwar ging in der Freude über den wichtigen 2:0-Sieg beim SC Freiburg fast ein wenig unter, dass gleich zwei Spieler das Feld vorzeitig angeschlagen verlassen mussten, aber nach dem ersten Jubel setzte dann doch die Besorgnis ein. Am Dienstag gab es Entwarnung: Weder Innenverteidiger Andre Hoffmann noch Markus Suttner, der derzeit zumeist auf der linken Seite der Dreier-Abwehrkette eingesetzt wird, müssen mit einer längeren Pause rechnen.

In Hoffmanns Fall ist die Erkenntnis sogar rundum positiv: Der Innenverteidiger, der im Schwarzwaldstadion eine Viertelstunde vor dem Abpfiff wegen Übelkeit gegen „Zanka“ Jørgensen ausgetauscht werden musste, trainierte am Dienstag in beiden Einheiten voll mit. Der Einsatz des 26-Jährigen im Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Hertha BSC ist daher nicht gefährdet – eine gute Nachricht für Trainer Uwe Rösler, der in Freiburg eine überragende Vorstellung des gebürtigen Esseners sehen durfte: „Gemeinsam mit Adam Bodzek hat Andre unserer Mannschaft viel Stabilität gegeben“, lobte der 51-Jährige.

Bei Suttner muss noch abgewartet werden, ob der Österreicher gegen die Berliner zur Verfügung steht. Aktuell sind die Schmerzen in seinem rechten Knie, das er sich am Samstag bei der Landung nach einem Kopfballduell überstreckte, noch zu groß. Die wichtigste Nachricht am Dienstag war dennoch eine erfreuliche: Die MRT-Bilder vom Knie Suttners zeigten, dass der Abwehrspieler keine strukturelle Verletzung im Knie erlitten hat, also kein Band oder Knorpel gerissen oder angerissen ist.

