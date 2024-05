Trotz verpasstem Bundesliga-Aufstieg Warum noch keine finale Entscheidung über Fortuna-Zukunft von Christos Tzolis gefallen ist

Im Grunde gibt es kaum Momente, in denen Christos Tzolis nicht deutlich durchblicken lässt, wie sehr ihm doch der Schalk im Nacken sitzt. Fast ausnahmslos trägt der Grieche sein berüchtigt-schelmisches Grinsen mit sich herum, wenn er nach einem seiner zahlreichen fantastischen Spiele in der Interviewzone steht, um über Fortuna, seine Leistung und große Ziele zu sprechen. Doch an diesem bitteren, niederschmetternden und tränenreichen Montagabend ist alles anders. Nach dem 5:6 im Elfmeterschießen gegen den VfL Bochum bricht auch für den Linksaußen eine Welt zusammen.