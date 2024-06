Nach Sitzung des Aufsichtsrats Diese Entscheidung ist im Vorstand von Fortuna gefallen

In vielen anderen Bereichen kann Jobst, 50, indes auf eine stetige Entwicklung nach oben verweisen. Fortuna hat unlängst einen neuen Mitgliederrekord vermeldet, dazu sind auch die Erlöse in allen signifikanten Vermarktungsbereichen gestiegen. Allerdings: Dies gilt auch für die Ausgaben. Weshalb der Klub keine Quantensprünge nach vorne gemacht hat, immerhin aber auf soliden Füßen steht. Auch ein Verdienst von Jobst, der nach unruhigen Jahren und bisweilen chaotischer Kommunikation wieder Struktur in die Abläufe gebracht hat. Nach seiner Zeit bei Real Madrid, der Fifa und dem FC Schalke 04 will er mit Düsseldorf zurück auf die große Fußballbühne.