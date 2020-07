Von Mitgliedern gestaltet : Fortuna enthüllt neues Trikot Stück für Stück

Düsseldorf Fortuna wird in den kommenden Tagen auf ihrer Interneteseite immer mehr Details zum Heimtrikot für die Saison 2020/2021 bekanntgeben. Das Trikot-Design war von den Vereinsmitgliedern mitgestaltet worden.

Jahr für Jahr warten die Fans gespannt auf die Enthüllung des neuen Trikots ihres Lieblingsklubs. Viele Vereine zeigen ihren neuen Dress schon am letzten Spieltag der abgelaufenene Spielzeit. Bei Fortuna setzen sie auf eine digitale Enthüllungsstrategie.

„Heute starten wir mit dem Countdown – in den kommenden Tagen werden wir das Heimtrikot 2020/21 Schritt für Schritt und entsprechend Euren Wünschen auflösen“, heißt es von Vereinsseite.

Immer um 12 Uhr finden die Fans dann ein neues Detail des Trikots auf einer eigens eingerichteten Seite auf der Homepage. Bereits im vergangenen Jahr hatte Fortuna das Jersey nach und nach der Öffentlichkeit preisgegeben.

Das Besondere in dieser Saison: „Das Fortuna-Heimtrikot der Saison 2020/2021 ist ein Novum in der 125-jährigen Vereins­geschichte: Erst­mals wurde das Design des Shirts von den Mit­gliedern mit­bestimmt.“ Über die Vereinsapp konnten die Mitglieder das Trikot mitgestalten.12.530 Stimmen wurden in der F95-App abgegeben.

Die Mitglieder sollten auf sieben Fragen antworten: 1. Welche Grundfarbe soll das Trikot annehmen? 2. Zu welchem Kernwert soll das Trikot gestaltet werden? 3. Was soll der thematische Aufhänger des Trikots werden? 4. Welche Art von Kragen soll eingesetzt werden? 5. Sollen farbliche Akzente hinzugefügt werden? 6. Wie soll das Vereinswappen umgesetzt werden? 7. Welche Farbe sollen die Hosen zu den Trikots haben?

Nun gibt es einen Zeitplan zur Enthüllung: Die Ankündigung am heutigen Freitag war der Beginn. Weiter geht es mit der Bekanntgabe der Farben am Samstag. Sonntag komt der Kernwert, Montag das Thema, Dienstag die Details und am kommenden Mittwoch wird dann das Trikot endgültig enthüllt.

Spannend wir sein, wie viele Trikots Fortuna in der kommenden Spielzeit insgesamt tragen wird. In der Abstiegssaison waren die Fortunen immerhin Trikot-Meister. Sie trugen in 34 Ligaspielen sechs verschiedene Jerseys: Weiß, Rot, Schwarz, Blau, Toten Hosen-Spezialtrikot und 125-Jahre-Trikot.

