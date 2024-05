Mit Blick auf die Relegation Wie Fortuna der Gefahr von Gelbsperren begegnen könnte

Emmanuel Iyoha hat im Grunde alles richtig gemacht – ohne ihm dabei in irgendeiner Form Absicht unterstellen zu wollen. Im Topspiel bei Holstein Kiel (1:1) lief die zweite Minute der Nachspielzeit, da hielt Fortunas Linksverteidiger in einer Situation, als es nicht zwingend notwendig erschien, einen Gegenspieler am Trikot fest. Schiedsrichter Sven Jablonski traf ausnahmsweise eine richtige Entscheidung und zeigte Iyoha Gelb; die fünfte Verwarnung für ihn in dieser Saison.