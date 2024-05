Youngster macht in Bochum den Deckel drauf Warum Fortuna-Torschütze Engelhardt mit seinem Abstauber-Jubel überfordert war

Als der Ball im Netz zappelte, hatte Yannik Engelhardt erstmal ein Problem. „Ich wusste gar nicht, wohin ich laufen soll, ich schieße ja nicht so oft Tore“, gab der 23-Jährige nach dem furiosen 3:0-Sieg von Fortuna im Relegations-Hinspiel beim VfL Bochum mit selbstironischem Unterton zu. Statt in die Fankurve zu spurten, so wie es Felix Klaus nach dem zweiten Treffer getan hatte, fiel Engelhardt an der Strafraumkante auf die Knie und ließ sich dort von seinen herbeistürmenden Teamkameraden gebührend feiern. „Gut, dass die Jungs dann zu mir gekommen sind“, ergänzte er trocken.