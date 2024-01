Stammplatz-Garantie für Fortuna-Youngster Engelhardt haut in der Kabine auf den Putz, Thioune gerät ins Schwärmen

Seinen Einstand hätte sich Yannik Engelhardt wahrscheinlich anders vorgestellt. Doch zum Glück war es das schon an Begebenheiten, die aus der Sicht des Mittelfeldspielers im vergangenen Halbjahr nicht nach Plan gelaufen sind. Als der 22-Jährige wenige Wochen nach seiner wackligen Fortuna-Premiere am ersten Spieltag gegen Hertha BSC (1:0) seine zweite Chance in der Partie bei der SV Elversberg (5:0) erhielt, nutzte er sie eindrucksvoll und entwickelte sich seither zu einem unverzichtbaren Faktor im Zentrum des Tabellenvierten.