Freiburg könnte ihn zurückholen Warum Engelhardt im Sommer wohl bei Fortuna bleibt – trotz Rückkaufklausel

Zwischen Düsseldorf und Marbella liegt nicht nur eine Entfernung von knapp 2000 Kilometern, sondern in diesen Tagen auch ein Temperaturunterschied von mehr als 15 Grad Celsius. In Spanien hatte während des Trainingslagers von Fortuna in der vergangenen Woche zumeist die Sonne geschienen, in der Heimat tat sie das am Donnerstag zwar auch, doch es war bitterkalt. So kalt, dass die Rasenplätze im Arena-Sportpark gesperrt blieben und Chefcoach Daniel Thioune mit seinem Team für die erste Einheit nach der Rückkehr aus Andalusien in die Leichtathletikhalle ausweichen musste.