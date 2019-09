Zeitgenaue Ansetzungen : Fortuna empfängt RB Leipzig am 15. Spieltag zum Topspiel

Fortuna empfängt RB Leipzig am 15. Spieltag zum Topspiel

Düsseldorf Am Donnerstag hat die DFL die übrigen Spieltage bis zur Winterpause terminiert. Fortuna trifft samstags um 15.30 Uhr auf Borussia Dortmund und veranstaltet daheim das Topspiel gegen RB Leipzig.

Nun kann Fortuna und ihre Fans auch für die letzten Spiele bis zur Winterpause planen. Denn am Donnerstag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) auch die Termine der Spieltage 14 bis 17 bekanntgegeben.

Fortuna muss dabei einmal am Samstag um 15.30 Uhr ran. Dann geht es für die Rheinländer nach Dortmund ins Westfalenstadion. Am 15. Spieltag veranstaltet Fortuna das Topspiel gegen RB Leipzig, ehe es in eine Englische Woche gegen Augsburg (Dienstag, 20.30 Uhr) und Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr) geht.