In emotionaler Video-Botschaft Diese große Wertschätzung bringt Fortuna-Trainer Thioune den Fans entgegen

Genauso unvergessen der Auftritt der Düsseldorfer im DFB-Pokal. Wieder richtet der Trainer anerkennende Worte an die Fans: „Wir haben ausgehalten in Unterhaching und ihr wart drei Tage unterwegs für dieses Spiel. Magdeburg, der Wendesieg, es fühlte sich unglaublich an. Und dann kam St. Pauli, wir waren so laut, wir waren da. Ihr wart da. Ganz besonders in unserem kleinen Finale in Leverkusen. Die Reise im Pokal ging dort zu Ende. Ihr habt uns gefeiert nach einem 0:4, ein unbeschreibliches Gefühl für uns alle.“