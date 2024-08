Zu Ehren von verstorbenem U17-Spieler Emotionale Szenen vor Fortuna-Block nach Auftaktsieg in Darmstadt

Am vergangenen Dienstag war Opoku-Mensah in einem Duisburger See ertrunken. Der 16-Jährige war zwar von Tauchern gerettet, anschließend reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden, dort erlag er jedoch den Folgen des Unglücks. Insgesamt waren 50 Rettungskräfte im Einsatz, doch für Opoku-Mensah kam am Ende jede Hilfe zu spät.