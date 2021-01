Einsatz in Fortunas „Zwoter“ abgesagt : Iyoha-Comeback wird verschoben

Exklusiv Düsseldorf Emmanuel Iyoha muss weiter auf seine Rückkehr auf den Rasen warten. Im Testspiel heute von Fortunas Zweitvertretung gegen Viktoria Köln kommt er noch nicht zum Einsatz. Cheftrainer Uwe Rösler ist dennoch von den Fortschritten der Offensivkraft positiv überrascht.

Eine Winterpause im gewohnten Format war es nicht – doch Fortunas Regionalliga-Fußballer hatten immerhin ein paar freie Tage mehr als die Profis. Weihnachten und der Jahreswechsel standen ganz im Zeichen der Regeneration, bevor die „Zwote“ am Samstag wieder ins Training einstieg. Und weil der Terminplan in dieser Saison eben eng getaktet ist, geht es zwei Wochen vor dem Rückrunden-Auftakt gegen den SV Straelen sofort intensiv los.

Am Montag (14.30 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Trainer Nico Michaty beim Drittligisten Viktoria Köln ihren ersten Testkick, am Samstag folgt gegen den SV Bergisch Gladbach eine zweite Vorbereitungspartie. Zumindest in Köln wird Zweitliga-Stürmer Emmanuel Iyoha entgegen der ursprünglichen Idee noch nicht mit auf dem Platz stehen, wie unsere Redaktion erfuhr. Nach seinem auskurierten Pfeifferschen Drüsenfieber soll der Angreifer zunächst in der U23 Spielpraxis sammeln, der Schritt kommt für ihn nun aber wohl doch zu früh.