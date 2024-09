Aufstieg in die Bundesliga Emmanuel Iyoha will sich mit Fortuna seinen großen Kindheitstraum erfüllen

Die Integration der Neuankömmlinge wird wichtig sein, damit sie sich schnell bei der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune wohlfühlen und ihr Leistungsniveau abrufen können. Dabei will auch Iyoha eine Stütze sein: „Ich bin in einem Alter und lange dabei, da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und die Jüngeren mal beiseite zu nehmen und denen zu helfen, schneller in so eine Mannschaft zu finden. Das geht dann auch übers Private. Dass eine gute Harmonie in der Mannschaft herrscht, wird über den Verlauf einer Saison wichtig sein.“ Wohin diese Harmonie die Fortuna am Ende der Serie führt, wird sich zeigen.