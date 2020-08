Fortuna-Duo legt wieder los : Iyoha und Ofori nach Quarantäne zurück auf dem Trainingsplatz

Düsseldorf Emmanuel Iyoha und Kelvin Ofori dürfen nach abgelaufener Quarantäne wieder trainieren. Das Duo stand am Samstag erstmals wieder auf dem Platz. Das gab der Verein bekannt.

Die beiden Profis hatten sich ebenso wie Jakub Piotrowski nach den positiven Corona-Tests bei Nana Ampomah und Dawird Kownacki in Quarantäne begeben müssen. Sie waren vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft worden. Während Piotrowski jedoch schon nach wenigen Tagen zurückkehren durfte, da sein Kontakt zu seinem Landsmann Kownacki wohl deutlich kürzer und auf nicht so engem Raum wie der der beiden anderen zu Ampomah war, mussten Iyoha und Ofori die in solchen Fällen als Richtlinie vorgegebenen vollen 14 Tage in Quarantäne bleiben. Diese Frist ist nun abgelaufen. Sie können nun wieder ins Teamtraining einsteigen. Vorausgesetzt natürlich, auch ihre nächsten Corona-Tests fallen wieder negativ aus.

Das nächste Mannschaftstraining der Düsseldorfer, die am Freitag ihr fünftägiges Trainingslager in Venlo mit einem 2:2 im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Arnheim beendet hatten, ist für Montag angesetzt. Knapp zwei Wochen bleiben Rösler dann noch, um sein Team auf das erste Pflichtspiel vorzubereiten. Dann tritt der Zweitligist in der ersten Runde des DFB-Pokals in Ingolstadt an. In der Liga startet die Fortuna am 18. September mit einem Auswärtsspiel beim Hamburger SV.