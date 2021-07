Fortunas Angreifer : In dieser Disziplin könnte Iyoha Danso ersetzen

Düsseldorf Emmanuel Iyoha ist mit Fortuna Düsseldorf tief verbunden. In der kommenden Saison will er den endgültigen Durchbruch in der Zweiten Liga schaffen. Mit F95-TV auf Youtube hatte er nun ein ausführliches Gespräch.

Wenn Emmanuel Iyoha darum gebeten wird, Düsseldorf in einem Wort zu beschreiben, fällt ihm das nicht schwer. „Heimat“, sagt er wie aus der Pistole geschossen. In Düsseldorf ist er geboren, aufgewachsen, hat dort seinen Lebensmittelpunkt. Seit vergangener Saison auch wieder physisch. Nach zwei Jahren in Aue und Kiel, spielt er seit Sommer 2020 wieder für Fortuna.

Dort will er unter dem neuen Trainer Christian Preußer seinen endgültigen Durchbruch schaffen. Erste gute Ansätze zeigt er immer wieder im Training. Der Knoten vor dem gegnerischen Tor muss für ihn als Offensivspieler aber noch platzen. In einer Disziplin ist „Emma“, wie er in Düsseldorf liebevoll genannt wird, aber schon ganz weit vorn. Wenn es um weite Einwürfe geht, schlägt ihn im Team keiner – vor allem seit Spezialist Kevin Danso nicht mehr für Fortuna spielt. Emmanuel Iyoha im F95-TV auf Youtube über...

das Trainingslager in Bad Leonfelden Es ist sehr schön hier. Der Platz ist vernünftig und das Hotel ist cool. Die Betten sind ein bisschen hart. Aber das soll ja gut für den Rücken sein.

die lustigsten Teamkollegen Wir haben da ein paar Pflegefälle. Dennis Gorka hat einen richtigen Schaden – natürlich auf eine positive Weise. Und die Lache von Christoph Klarer hört man auch durch Beton. Aber eigentlich gibt es bei uns nur sehr lustige Jungs.

seine Duschgewohnheiten Nach dem Training dusche ich gern kalt – gerade wenn es warm draußen ist. Auch um dem Nachschwitzen vorzubeugen. Im Winter dusche ich aber auch gern warm.

Ärgernisse im Fußball Ich ärgere mich am meisten über verlorene Spiele und vergebene Torchancen. Die beiden Sachen regen mich am meisten auf.

sein erstes Paar Fußballschuhe Das erste teurere Paar habe ich damals in der Jugend des BV 04 von meinem damaligen Trainer geschenkt bekommen. Ich meine, dass die von Erima oder Uhlsport waren.

sein Lieblingstier Für mich war der Tiger früher immer das coolste Tier. Viele haben immer Adler oder Löwe genannt, aber mir hat der Tiger mit seinen Streifen mehr zugesagt.

(pab)