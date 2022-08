Große Konkurrenz im Angriff : Das sagt Weber zum Gerücht um einen Iyoha-Abgang

Düsseldorf Gibt Fortuna doch noch einen Spieler vor Transferschluss ab? Während des Spiels gegen Eintracht Braunschweig deutete Sky-Kommentator Stefan Hempel einen möglichen Abgang von Emmanuel Iyoha an. Was Sportdirektor Christian Weber dazu sagt.

Der Kader von Fortuna Düsseldorf scheint nach den jüngsten Verpflichtungen von Kwadwo Baah, Michal Karbownik und Jorrit Hendrix zu stehen. Zugänge soll es keine mehr geben. Und bislang war zudem eigentlich klar, dass in dieser Transferperiode auch kein Profi mehr den Zweitligisten verlassen wird. Laut Informationen von „Sky“-Kommentator Stefan Hempel könnte da allerdings doch noch Bewegung hineinkommen.

Doch der Reihe nach. Alles begann während der ersten Hälfte der Partie in Braunschweig, als Hempel mit Co-Kommentator Daniel Meyer (Trainer der U19 von RB Leipzig und Ex-Coach der Eintracht), der am Samstagabend Torsten Mattuschka ersetzte, über den Düsseldorfer Kader philosophierte. Schnell fiel der Blick von Meyer auf Ersatzspieler Emmanuel Iyoha. Schließlich war der Angreifer in der Saison 2018/19 Spieler von Meyer bei Erzgebirge Aue. Damals wusste Iyoha mit zehn Scorerpunkten in 29 Partien durchaus zu überzeugen. Dementsprechend wohlwollend waren auch die Worte seines ehemaligen Trainers, der Iyoha überschwänglich lobte.

Doch auch Hempel hatte zu dieser Personalie noch etwas zu sagen. Und da wurden alle Fortunen plötzlich sehr hellhörig. Der Kommentator habe die Information erhalten, dass Iyoha durchaus noch den Klub verlassen könne. Spieler und Vereine seien diesbezüglich bereits in Gesprächen, so der 48-Jährige. Und einmal im Gerüchteüberschwang fragte er in der Halbzeitpause direkt mal bei Christian Weber nach: „Iyoha hat ja eine enorme Konkurrenzsituation – können Sie sich da noch ein Leihgeschäft vorstellen?“

Fortunas Sportdirektor, der sich in Sachen Personalien eigentlich ungern zu 100 Prozent festlegen möchte, antwortete auf diese Frage aber relativ deutlich. „Nein, wir sind mit unserem Kader so zufrieden. Dementsprechend wollen wir ihn auch so zusammenhalten. Wir haben eine hohe Leistungsdichte und eine gute Breite. Die wollen wir gern so behalten, weil wir in dieser Saison ambitionierte Ziele haben.“