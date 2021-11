Nach Knieverletzung : So erfolgreich kämpft sich Fortunas „Emma“ Iyoha zurück

Düsseldorf Zweieinhalb Monate lang konnte Emmanuel Iyoha nach einem Innenband-Teilriss im Knie kein Pflichtspiel absolvieren. Jetzt meldete sich der Stürmer zurück, mit zwei Treffern für Fortunas U23. Wie sich die Profi-Leihgabe fühlt, was er selbst zu seinem Comeback sagt.

So recht wusste Emmanuel Iyoha nicht, ob er sich nun freuen oder ärgern sollte. Deshalb tat er einfach beides. „Auf der einen Seite war es für mich persönlich einfach wieder schön, auf dem Platz zu stehen“, sagte der 24-Jährige im Anschluss an das 2:2 von Fortunas Regionalliga-Fußballern gegen Rot-Weiß Oberhausen. Zum ersten Mal seit zweieinhalb Monaten absolvierte der Offensivakteur aus dem Zweitliga-Team wieder ein Pflichtspiel, nachdem er sich im Training der Profis einen Teilriss des Innenbandes im linken Knie zugezogen hatte. „Auf der anderen Seite ist es dann aber bitter, den Ausgleich in der letzten Sekunde zu bekommen.“

Dazu noch auf kuriose Art und Weise. Als alles darauf hindeutete, dass die „Zwote“ ihren Vorsprung zum durchaus verdienten Sieg über die Zeit retten würde, entriss RWO-Keeper Justin Heekeren den Flingernern mit seinem Kopfballtreffer zwei Punkte. „Wir haben gut gekämpft, wollten das Ding zumachen“, sagte Iyoha. „Zum Schluss sind wir aber nicht mehr in unser Spiel reingekommen, sondern viel hinterhergelaufen. Das Ergebnis müssen wir hinnehmen, auch wenn das bitter ist – gerade nach dem 3:3 gegen Essen unter der Woche.“

Heekeren hatte dem Fortuna-Angreifer die Show gestohlen, denn im Grunde war Iyoha bis zu seiner geplanten Auswechslung nach etwas mehr als einer Stunde – „wir wollten da nichts riskieren“, betonte er – der überragende Akteur auf dem Feld. Auf Anhieb fand der 24-Jährige eine gute Bindung zu seinen Teamkollegen und erzielte beide Tore der Flingerner. „Die Vorbereitung auf das Spiel war ein bisschen improvisiert“, gestand er. „Aber als Mittelstürmer sind die Abläufe immer ähnlich. Ich habe vor dem Anpfiff noch intensiv mit den Jungs über die Spielidee und meine Laufwege gesprochen.“

Mit Erfolg, wie auch Iyoha feststellte: „Gerade beim 2:1 hat man gesehen, dass wir da trotz dieser kurzen Zeit eine ganz gute Abstimmung hatten.“ Und so war es fast schon ein klassischer „Zwote“-Treffer. Tim Köther, der sich in den vergangenen Wochen zum Vorlagengeber vom Dienst aufschwang, brach über die linke Seite durch, servierte den Ball passgenau an die Grenze des Fünfmeterraums – und Iyoha musste ihn nur noch über die Linie drücken.

Genauso wichtig, aber weitaus spektakulärer, war sein erstes Tor. Kurz hinter der Mittellinie bekam der Stürmer die Kugel, lief der Oberhausener Defensive davon und donnerte den Ball in den Winkel. „Ich hatte den Tempovorteil und habe dann einfach voll draufgehalten. Dass der so reingeht, ist besonders schön“, sagte Iyoha. „Zwote“-Coach Michaty sprach von „Extraklasse“ und lobte die Profileihgabe: „Besser kann man nach so einer langen Verletzungspause nicht reinkommen. Die Spielpraxis tut ,Emma‘ gut, er hat das super gemacht.“

Sicherlich auch, weil er seine Leidenszeit mental hervorragend weggesteckt hat. „Ich habe mich natürlich um die Heilung des Knies gekümmert“, erzählte der Offensivakteur. „Aber es ist besonders wichtig, die Verletzung für sich einordnen zu können. Ich habe versucht, einfach einen klaren Kopf zu bewahren, und das auch ganz gut umgesetzt. Deshalb konnte ich mit einem frischen Kopf jetzt das erste Mal wieder spielen.“

