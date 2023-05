Dickes Lob vom Trainer Der „Düsseldorfer Jong“ ist endlich bei Fortuna angekommen

Es war schon ein Schreckensmoment in jener 63. Minute. Bei einem Zweikampf im Mittelfeld langte der Kieler Kapitän Hauke-Finn Wahl ordentlich hin, fällte Fortunas Angreifer Emmanuel Iyoha und sah absolut folgerichtig die Gelbe Karte. Insofern nichts Ungewöhnliches, führten die Düsseldorfer doch zu diesem Zeitpunkt bereits 3:0 (was später auch den Endstand bedeutete), und bei der KSV Holstein hatte sich einiges an Frust angesammelt.