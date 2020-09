Pfeiffersches Drüsenfieber diagnostiziert : Fortuna-Stürmer Iyoha fällt aus

Düsseldorf Nächste Hiobsbotschaft für Fortuna Düsseldorf: Emmanuel Iyoha, gerade erst wieder aus seiner Corona-Schutz-Quarantäne zurückgekehrt, fällt womöglich länger aus. Bei der Sturmhoffnung wurde Pfeiffersches Drüsenfieber diagnostiziert.

„Emmanuel Iyoha wird der Fortuna vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie weitergehende Untersuchungen ergaben, ist der 22-Jährige an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt“, teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. Und weiter: „Iyoha befindet sich derzeit in Behandlung und wird bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb der Rot-Weißen teilnehmen können. Die Fortuna wünscht Emmanuel Iyoha eine schnelle, gute Genesung und unterstützt ihn intensiv dabei.“