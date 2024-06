Was aus Fortunas Abgängen wurde „Elo“ Fernandes Neto auf der Suche nach dem Glück

Serie | Salzburg/Düsseldorf · Die Einnahme aus seinem Transfer nach Salzburg bewahrte Fortuna vor einem großen Loch in der Kasse. Doch so richtig ist es Elione Fernandes Neto noch nicht gelungen, in der Mozart-Stadt seine Träume zu verwirklichen. Teil zwei unserer Serie über die Düsseldorfer Abgänge des Vorjahres.

25.06.2024 , 18:02 Uhr

Link zur Paywall Das sind die jüngsten Fortuna-Debütanten aller Zeiten 60 Bilder Foto: Frederic Scheidemann