Talent bleibt : Fortuna gibt „Elo“ Fernandes Neto ersten Profivertrag

Foto: Christof Wolff 47 Bilder Diese Spieler könnten bei Fortuna den Durchbruch schaffen

Düsseldorf Mehrere namhafte Klubs waren an dem großen Talent aus der U19-Mannschaft der Düsseldorfer interessiert. Aus der Bundesliga, aber auch aus der englischen Premier League. Jetzt hat der 17-jährige Elione Fernandes Neto sich aber doch für Fortuna entschieden. Was die Beteiligten dazu sagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zeit schien Fortuna fast schon davonzulaufen. Bei mehreren Kurzeinsätzen in der Zweiten Liga hatte der 17-jährige Elione Fernandes Neto, genannt „Elo“, sein großes Talent so deutlich offenbart, dass die Fußballszene mächtig aufhorchte. Die Scouts etlicher Vereine, sogar aus der Premier League, machten sich auf der Tribüne eifrig Notizen, und es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann irgendjemand den Wechsel des U19-Spielers bekanntgeben würde.

Vor allem Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sollten interessiert sein. Hinzu kommt, dass der 17-Jährige seit Kurzem von der Berateragentur „ICM Stellar“ betreut wird – sicherlich mit dem Ziel das bestmögliche Paket für ihren Klienten zu schnüren. Jetzt allerdings war es doch die Fortuna, die Erfreuliches in Sachen „Elo“ verkünden durfte: Der Zweitligist hat den Mittelfeldspieler mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Teenager wird somit auch in den kommenden Jahren für die Rot-Weißen auflaufen; die genaue Vertragsdauer wollte der Klub nicht nennen.

Foto: Frederic Scheidemann 57 Bilder Das sind die jüngsten Fortuna-Debütanten aller Zeiten

„Wir freuen uns, mit ‚Elo‘ ein weiteres Talent aus unserem Nachwuchsleistungszentrum an uns binden zu können“ kommentiert Sportdirektor Christian Weber. „Er bringt eine sehr interessante Mischung aus fußballerischen Qualitäten und physischen Attributen mit. Sowohl im Training als auch in seinen bisherigen Einsätzen hat er sein Potenzial bereits mehr als angedeutet, und wir als Verein dokumentieren damit einmal mehr die hohe Durchlässigkeit und den Weg, den wir in Zukunft gehen wollen.“

Der gebürtige Siegburger Fernandes Neto wechselte im Sommer 2021 von Fortuna Köln in die U17 der Fortuna. In seiner ersten Saison in Düsseldorf qualifizierte er sich mit seinem Team für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Im vergangenen Sommer rückte Fernandes Neto in die U19 der Fortuna auf und absolvierte zudem Teile der Saisonvorbereitung mit der Profimannschaft. In diesem Herbst kam er zu seinen ersten drei Spielen in der 2. Bundesliga. Bis zum Ende seiner Junioren-Zeit soll er aber weiterhin vor allem in der U19 zum Einsatz kommen.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 50 Bilder Diese Noten haben die Fans und wir den Fortuna-Profis gegeben

„In den vergangenen Monaten sind gleich mehrere Träume für mich in Erfüllung gegangen“, sagt Elione Fernandes Neto. „Nach der Vorbereitung mit den Profis konnte ich mein Debüt in der 2. Bundesliga feiern und nun meinen ersten Profivertrag unterschreiben. Ich bin den Verantwortlichen der Fortuna sehr dankbar für ihr Vertrauen und werde in den kommenden Jahren alles tun, um es zurückzuzahlen.“

Obwohl „Elo“ bereits vor der Saison im Trainingslager in Österreich sein Talent andeutete, war man auch bei Fortuna überrascht, wie schnell seine Entwicklung voranschreitet. In den vergangenen Wochen hat er sich nun zu einer echten Alternative für Cheftrainer Daniel Thioune entwickelt, überzeugt in nahezu jeder Trainingseinheit. „Momentan sehe ich ihn noch nicht besser als Ao Tanaka, Marcel Sobottka und Shinta Appelkamp“, sagt er zwar auf Nachfrage unserer Redaktion, „aber ich habe keine Bauchschmerzen, ihn auf den Platz zu schicken. Wenn ich das Spiel verändern will, dann ist er mittlerweile auch schon eine echte Option für mich.“

Und das soll er nun auch in den kommenden Jahren bleiben.

(jol/pab)