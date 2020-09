Torhüter im Aufwind : Elfmeterkiller Kastenmeier rettet Fortunas gute Laune

Florian Kastenmeier hält den Elfmeter von Robert Herrmann (verdeckt von Adam Bodzek/13). Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Erst am 18. Januar gab Florian Kastenmeier sein Pflichtspiel-Debüt im Fortuna-Tor – und doch parierte er bereits vier Elfmeter. Der jüngste beim 1:0 gegen Würzburg war ein ausgesprochen wichtiger.

Unterm Strich war der Samstag ein rundum gelungener Fortuna-Tag. Der Verein feierte die Rückkehr der Klublegende Klaus Allofs, die Mannschaft bejubelte den ersten Sieg der neuen Zweitliga-Saison, es durften endlich wieder Zuschauer in die Arena, und den Siegtreffer erzielte in Dawid Kownacki auch noch ein Stürmer, der damit eine 503-tägige Durststrecke beendete. Doch dass den 7500 Fans und dem ganzen Klub überhaupt zum Feiern zumute war, dafür war in erster Linie der Torhüter zuständig. Hätte Florian Kastenmeier nicht in der Nachspielzeit den Foulelfmeter des Würzburgers Robert Herrmann aus der Ecke gefischt, hätte den Fortunen auch keine Allofs-Nachricht mehr das Wochenende gerettet.

„Die Story heute ist ganz klar Florian Kastenmeier“, sagte Trainer Uwe Rösler. „Er hat bewiesen, dass er ein Matchwinner ist. Nicht nur wegen des Elfmeters, sondern generell. Das war heute richtig gut für den Flo, das brauchte er, das brauchte die Mannschaft.“

Die Euphorie musste allerdings schon der Coach hineinbringen, denn Kastenmeier selbst ist nicht so leicht aus der Reserve zu locken. „Wir haben es etwas riskant gespielt in der zweiten Hälfte, das wäre uns fast um die Ohren geflogen“, kommentierte der Keeper nüchtern. „Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Mein Bauch, der offenbar extrem Hunger hatte, hat mir vor dem Elfmeter gesagt: Spring nach links. Am Ende hatten wir endlich mal den Lucky Punch auf unserer Seite.“

Unabhängig von der eigenen sachlichen Einschätzung hat der 23-Jährige sein Standing ein ordentliches Stück verbessert. Dass Kastenmeier gegenüber seinem vereinsinternen Konkurrenten Raphael Wolf der stärkere Fußballer ist, der sich als eine Art Libero oft weit vor dem Gehäuse postiert und aktiv am Spielaufbau beteiligt, stand ohnehin nie im Zweifel. Wolf schien aber in diesem Duell um die Nummer eins den Vorteil zu haben, eher durch klassisches Torhüterspiel eine Partie entscheiden zu können: hervorragende Reaktionen auf der Linie, sicheres Abfangen hoher Flanken.

Auf diesen Sektoren hat sich Kastenmeier indes deutlich gesteigert und stellte das gegen Würzburg unter Beweis. Zweimal reagierte er glänzend gegen Kopfbälle von Luca Pfeiffer, zeigte insgesamt keine Schwächen bei hohen Bällen – und entschärfte schließlich Herrmanns Strafstoß, der ansonsten Fuball-Düsseldorf den Tag verdorben hätte.

In der kurzen Zeit, in der Kastenmeier nun im Fortuna-Tor steht, denn er gab ja erst am 18. Januar gegen Werder Bremen sein Ligadebüt, parierte der Oberpfälzer bereits vier Elfmeter: zwei im Elfmeterschießen des DFB-Pokal-Viertelfinals gegen den 1. FC Saarbrücken in Völklingen (Steven Zellner und Timm Golley), einen beim 2:2 in Köln (Mark Uth) und jetzt gegen Herrmann.

Deshalb hatte Rösler vor der Ausführung des Strafstoßes am Samstag auch ein gutes Gefühl. „Flo war sehr positiv und hatte großes Selbstvertrauen“, erklärte der 51-Jährige. „Das hat man auch in der Szene gesehen, als wir unnötig auf Abseits spielten und er sehr mutig ganz hoch stand und klären konnte. Er ist ein sehr offensiv denkender und spielender Torhüter, der sich immer weiter verbessert. Es ist noch sehr viel Potential da.“