Lange Überprüfung durch den VAR Elfmeter – ja oder nein? Das sagen die Trainer zum Tzolis-Ausgleich

In der Tat, denn in den Augen Leitls lag die Eingriffsschwelle des Videoassistenten im vorliegenden Fall deutlich zu niedrig, auch wenn er betonte: „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, und wenn der Elfmeter von vornherein gepfiffen wird, ist das absolut okay.“ Allerdings sei „keinem geholfen, wenn solche Situation in der Häufigkeit entstehen“, ergänzte er. „Deswegen sollte man vielleicht nochmal in den Dialog gehen oder nochmal eine Änderung vornehmen.“