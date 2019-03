Zahlreiche Spielerverträge laufen aus: Fortuna muss viele offene Personalfragen klären

Nur noch bis 2020 an Fortuna gebunden: Andre Hoffmann (v.li.), Rouwen Hennings und Niko Gießelmann. Foto: Falk Janning

Düsseldorf 2020 laufen bei Fortuna Düsseldorf elf Spielerverträge aus. Sportvorstand Lutz Pfannenstiel sagt: „Wir wollen frühzeitig die Weichen stellen.“ Ein Überblick.

Bei einem Blick auf Fortunas Kaderdaten wird klar: Lutz Pfannenstiel bekommt so schnell keine Langeweile. Vier Verträge laufen diesen Sommer aus, sechs Leihen enden und dann kommen noch die Spieler hinzu, deren Kontrakte nur noch eine Saison bis Juni 2020 laufen.

Vor 17 Tagen humpelte Dawid Kownacki auf Krücken aus der Düsseldorfer Arena. Beim 0:3 gegen Eintracht Frankfurt hatte sich der Stürmer einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Nun könnte es sogar sein, dass Kownacki am Samstag gegen Gladbach schon wieder spielt . Am Mittwoch griff der 22-Jährige wieder voll ins Training und hinterließ einen guten Eindruck.

Darunter ist in Emir Kujovic (30) ein Akteur, der seine Zukunft sicher nicht bei der Fortuna haben wird. Und bei den Nachwuchstorhütern Tim Wiesner (22) und Jannick Theißen (21) ist sicher auch noch keine Eile geboten, was eine vorzeitige Verlängerung angeht. Doch die restlichen sieben Spieler muss man sich zumindest einmal näher anschauen. „Mit der Verlängerung mit Oliver Fink haben wir ja ein Zeichen gesetzt, wohin die Reise geht“, sagte Pfannenstiel auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir haben auch schon mit einigen Spielern, deren Verträge 2020 auslaufen, gesprochen. Wir wollen frühzeitig die Weichen stellen.“

Rouwen Hennings (31) Beim Stürmer wird man eventuell schon in diesem Sommer abwägen müssen, ob es für ihn bei Fortuna weitergeht. In Bezug auf Mentalität und Charakter ist Hennings rein gar nichts vorzuwerfen. Pfannenstiel und Funkel müssen aber entscheiden, ob sie ihm zutrauen, dauerhaft auf Erstliga-Niveau mitzuspielen.

Andre Hoffmann (26) Derzeit ist der Innenverteidiger hintendran, kam nicht in der Startelf zum Zug. Das liegt einerseits an den langwierigen Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung und andererseits an den guten Leistungen seiner Teamkollegen. Dennoch gilt Hoffmann als solider Bundesligaspieler, der auch bereits Interesse signalisiert hat, bleiben zu wollen.