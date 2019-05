In Freiburg : Einsatz von Fortuna-Kapitän Oliver Fink fraglich

Düsseldorf Der Einsatz von Kapitän Oliver Fink beim SC Freiburg entscheidet sich für Fortuna Düsseldorf erst am Samstag. Auf Marcel Sobottka kann Trainer Friedhelm Funkel definitiv nicht zurückgreifen.

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel hat offen gelassen, ob Fußballprofi Oliver Fink in der Bundesligapartie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg zur Verfügung stehen wird. Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler hat seine Fußverletzung zwar überstanden, doch Funkel will erst am Tag vor der Auswärtsbegegnung des Tabellenzehnten mit dem Tabellen-13. entscheiden, ob er seinen Spielführer nach Südbaden mitnimmt.