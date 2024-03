Start in Hannover Warum es für Fortuna eine Woche der Wahrheit ist

In einer Woche wissen sie einiges mehr in Düsseldorf. Wird die Fortuna am Abend des 8. März noch ein ernstzunehmender Teilnehmer am Aufstiegsrennen sein – oder droht ein langes Austrudeln der Saison? Zumindest der japanische Nationalspieler Ao Tanaka will sich mit dem zweiten Teil dieser Fragestellung gar nicht erst befassen. „Ich möchte aufsteigen“, sagte er nach dem 2:0 gegen Rostock am vergangenen Sonntag, und zur Erfüllung dieses Vorhabens zielt er unmissverständlich auf zwei Siege aus den beiden nächsten Partien.