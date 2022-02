Trainer Thioune erklärt : Wie eine Szene Fortuna von einem Rucksack befreite

Düsseldorf Am Tag danach ordnet Daniel Thioune die Bedeutung der beiden Treffer aus dem Schalke-Spiel ein. Was der Düsseldorfer Trainer und Torschütze Khaled Narey über Rouwen Hennings sagen. Was der 34-Jährige selbst über einige Momente im Spiel sagt.

Rouwen Hennings hat schon einiges erlebt in seinen 16 Jahren als Fußballprofi. Erfolgsphasen, in denen die Treffer fast wie von selbst fallen. Aber auch Durststrecken, in denen der Ball einfach nicht ins gegnerische Tor will – egal, was ein Stürmer so alles anstellt, um das Glück zu erzwingen. Zwei solcher Phasen hat der Fortuna-Stürmer in dieser Saison schon erlebt. Sechs Ligaspiele blieb er nach seinem Doppelpack gegen Paderborn ohne Treffer, vier dann nach seinem Tor gegen St. Pauli. Umso bitterere vier, als sich auch kein Teamkollege anschickte, für ihn in die Bresche zu springen.