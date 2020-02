Fortuna nach dem Karneval : Ein Hoch auf die „launische Diva“

Düsseldorf Mit dem Fortuna-Rosenmontagszugwagen startete der Sportverein seine Feierlichkeiten zum Jubiläum.

„Die Fortuna und der Düsseldorfer Karneval gehören fest zusammen“, sagt Fortuna-Marketingvorstand Christian Koke. „Wir freuen uns besonders, dass der Wagen in diesem Jahr unser Jubiläum aufgegriffen hat und Teile unserer 125-jährigen Vereinsgeschichte abgebildet waren. Der Karnevalswagen ist eine von unseren zahlreichen Aktionen im Jubiläumsjahr, von denen in den nächsten Wochen und Monaten noch einige folgen werden.“

Bis dahin aber genossen unter anderem Bundesliga-Mannschaftskapitän Oliver Fink, die Fortuna-Spielerikonen Jens Langeneke und „Lumpi“ Lambertz sowie Stadionsprecher André Scheidt, Aufsichtsratsvorsitzender Björn Borgerding, Vorstandschef Thomas Röttgermann, Corporate Social Responsibility (CSR)-Direktor Paul Jäger, Noch-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel und Koke selbst das karnevalistische Treiben auf dem Wagen. Andere Fortunen waren taktisch geschickt über den Zugweg verteilt. So wurde Co-Trainer Axel Bellinghausen auf einem Balkon der Hausbrauerei, die sich rühmt, „dat lecker Dröppke“ herzustellen, gesichtet. Möglicherweise wird Bellinghausen in Düsseldorf jetzt die Julia aus Shakespeares „Romeo und Julia“ als bekannteste „Balkonschönheit“ ablösen.

Koke ist so etwas wie der „Karnevals-Coach“ der Fortuna. „Ich bin bekennender Karnevalist“, gesteht der Marketing-Vorstand. Und der Coach ist mit der Leistung seines Teams auf dem Rosenmontagszugsspielfeld sehr zufrieden. „Wir hatten eine Topstimmung auf dem Wagen. Wir haben vier Stunden richtig Gas gegeben“, verrät er. Und auch die Laufleistung war beeindruckend, hatten die Fortunen doch eine vielköpfige Fußgruppe dabei, die den fünf Kilometer langen Zugweg per pedes absolvierte.

Die Gestaltung des Fortuna-Gesellschaftswagens hatte Kult-Wagenbauer Jacques Tilly übernommen. „Er hat es mal wieder sensationell hingekriegt, unsere Vorgaben mit seiner genialen Kreativität umzusetzen“, lobt Koke. Die Fortunen hatten sich analog zu ihrem oftmals zitierten Prädikat, eine „launische Diva“ zu sein, dazu entschlossen, nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen zu zeigen. So prägten fünf Meilensteine der Vereinsgeschichte den Wagen: Die Deutsche Meisterschaft 1933, das Europapokalfinale 1979, die Oberligazeit Anfang der 2000er, das Relegationsspiel 2012 sowie die Zweitliga-Meisterschaft 2018 wurden illustriert. Genau wie die drei Spielstätten der Fortuna: das Paul-Janes-Stadion, das Rheinstadion und die Arena. Komplettiert wurde das Erscheinungsbild durch ein großes F95-Logo, den Slogan „125 Jahre launische Diva“ sowie ein Abbild des Toni-Turek-Hauses auf der Rückseite des Fahrzeugs. „Wir hätten natürlich noch viel mehr Themen auswählen können, so beispielsweise die Pokalsiege 1979 und 1980. Aber wir haben uns eben für diese fünf entschieden, auch weil wir die Tiefen in der Fortuna-Historie nicht verschweigen“, so Koke. Der Europapokal ist dabei, weil gefühlt ganz Düsseldorf beim Finale im Europapokal der Pokalsieger 1979 in Basel dabei gewesen ist, obwohl das Stadion nur 30.000 Zuschauer fasste. Die Relegation 2012 gegen Hertha BSC wurde aufgenommen, weil sie emotional mit dem Platzsturm, dem Diebstahl des Elfmeterpunktes und den anschließenden zeitraubenden Verbandsgerichtsverfahren alle Höhen und Tiefen der Fortuna-Geschichte widerspiegelt.