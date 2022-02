Sportvorstand stellt Sportdirektor vor : Dieses Ziel bleibt für Allofs bei Fortuna das Wichtigste

Foto: dpa/Marius Becker 29 Bilder Das ist Klaus Allofs

Düsseldorf Sportvorstand Klaus Allofs und der neue Sportdirektor Christian Weber haben jetzt für die Öffentlichkeit ihre Aufgabenverteilung bei Fortuna erklärt. Hierarchie ist dabei ein ganz wichtiges Stichwort – aber auch Ambitionen. Was Allofs vorhat, welche Rolle Weber für sich sieht.

Sie sind das neue Gespann in der sportlichen Leitung der Fortuna: Klaus Allofs und Christian Weber. Wobei Gespann nicht ganz das richtige Wort ist, denn das würde eine gewisse Augenhöhe signalisieren – und die ist bei Fortuna nicht mehr gewünscht. Allofs ist der Boss, Weber seine „rechte Hand, mein verlängerter Arm“, wie es der 65-Jährige ausdrückt. Eine Abstufung, die Allofs nach den nicht unkomplizierten Monaten mit ihm als Fußball- und Kommunikationsvorstand sowie Uwe Klein als gleichberechtigtem Sportvorstand wichtig war.

Am Donnerstag stellten Allofs und der neue Sportdirektor Weber gemeinsam die Eckpunkte ihrer Zusammenarbeit vor. Die wichtigsten Stichworte.

Hierarchie. „Wir haben die Dinge im Vorstand jetzt klar sortiert, insbesondere was den Sport angeht“, sagt Allofs. „Das war mir ein Anliegen, schon seit Monaten, und daraus habe ich intern auch nie ein Hehl gemacht. Es war für mich eine logische Konsequenz dabei, Christian Weber aus dem Scouting-Team zum Sportdirektor zu befördern. Die Zusammenarbeit in den ersten Tagen seit dieser Entscheidung ist auch hervorragend angelaufen.“ Zuvor, mit Klein und ihm, seien die Themen eben nicht klar abgegrenzt gewesen. Es sei ein Fehler gewesen, das bei seinem Amtsantritt so zu akzeptieren, betont Allofs. „Jetzt ist die Hierarchie klar. Wenn die Dinge schlecht laufen, bin ich als Sportvorstand verantwortlich, wenn sie gut laufen, sind wir verantwortlich. So ist das nun mal.“ Alle Dinge würden aber im Team entwickelt; sicher werde er irgendwann mal das letzte Wort sprechen, „aber nicht nach Gutsherrenart“.

Ambitionen. Trotz der schwierigen aktuellen Lage haben sich die mittelfristigen Ziele des Sportvorstands nicht verändert. „Ich gehöre nicht zu den Ängstlichen. Wir sind nicht sorglos und erkennen die Lage als so schwierig, wie sie ist“, versichert Allofs. „Diese Situation müssen wir mit aller Kraft lösen. Trotzdem kann man sich nicht jeden Ausblick in die Zukunft verbauen. Alles, was wir machen, soll für die erste Liga einzahlen. Ambitioniertheit gehört dazu, und vielleicht war die in der Vergangenheit unterentwickelt. Hier muss irgendwann wieder Fußball in der 1. Bundesliga gespielt werden. Sollen wir etwa einen Daniel Ginczek holen mit der Perspektive, im Mittelfeld der Zweiten Liga zu spielen?“

Foto: Frederic Scheidemann 36 Bilder Fortuna Düsseldorf: die Verträge der Spieler

Team. Nicht nur Allofs und Weber werden sich mit dem sportlichen Sektor der Fortuna befassen. Torge Hollmann als Leiter der Sport-Administration soll sich um die Verwaltung kümmern, dort insbesondere die Beziehungen zu DFL und DFB. Sascha Rösler wurde vom Teammanager zum Leiter Lizenzfußball unbenannt – darin steckt, dass der frühere Profi sich nicht mehr nur ausschließlich mit direkten Belangen der Mannschaft wie zum Beispiel die Organisation der Trainingslager beschäftigen soll.

Scouting. Nach Webers Aufstieg aus dem Scoutingteam besteht dieses vorerst nur aus Goran Vucic und Videoanalyst Philipp Grobelny. „Es wird eine unserer Hauptaufgaben sein, Veränderungen in der Scoutingabteilung vorzunehmen“, erklärt Allofs. „Das wird sich auch zahlenmäßig niederschlagen.“ Weber versichert aber, dass sich sein alter Weggefährte Vucic sehr über seinen Aufstieg vom Kollegen zum Vorgesetzten gefreut habe.

Kaderplanung. „Auf diesem Sektor werde ich mich weiterhin stark einbringen“, berichtet Christian Weber. „Da habe ich mir über die letzten Jahre hinweg eine gewisse Expertise erarbeitet.“ Er werde aber im Gegensatz zu früher bei den Spielen auch auf der Bank sitzen und überhaupt eng an der Mannschaft sein. Die Kaderplanung sei ein komplexes Thema, in das mehrere Leute involviert seien. „Ein großer Teil meiner Arbeit wird aber in diesem Bereich liegen. Ich glaube, dass ich eine gute Marktkenntnis und ein starkes Netzwerk habe.“ Allofs ergänzt: „Kaderplanung ist ein permanenter Vorgang, der Systematik erfordert. Und das ist Christians Aufgabe.“

Hoffnung. Weber war maßgeblich dafür verantwortlich, Jordy de Wijs als Leihspieler von den Queens Park Rangers zur Fortuna zu lotsen. Genau daraus leitet Allofs eine gewisse Hoffnung ab, den Niederländer im Sommer doch dauerhaft verpflichten zu können. „Christian hat einen Vertrauensvorschuss“, betont er, „beim Spieler, beim Berater und auch bei den Queens Park Rangers. Weil er Jordy schon sehr lange beobachtet hat. Wenn ich betrachte, wo die Rangers hinwollen, würde ich es nicht als unmögliches Unterfangen ansehen, das Thema in den nächsten Wochen anzugehen.“ Sprich: Sollten die Londoner aufsteigen und ihren Kader verstärken müssen, steigen auch Fortunas Chancen.

Foto: Frederic Scheidemann 37 Bilder Fortunas Team hinter dem Team

Motivation. „Grundsätzlich hätte ich mir zu meinem Einstieg schon gewünscht, dass die Situation für Fortuna schöner wäre“, sagt Weber. „Aber man muss lernen, mit solch schwierigen Lagen fertigzuwerden. Ich nehme die Aufgabe so an und freue mich auf sie. Einfach kann ja jeder. Ich bin sehr optimistisch, dass wir aus dieser Situation wieder herauskommen.“