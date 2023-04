Fortunas Pechvogel Klarer nach Eigentor „Vorwürfe? Das ist nicht der Charakter dieser Mannschaft“

Als wäre sein unglückliches Eigentor nicht schon genug, hatte Klarer am Freitagabend noch ein weiteres Mal Pech. Er verletzte sich am linken Knie, musste in der 84. Minute stark humpelnd gegen Tim Oberdorf ausgewechselt werden. Das will er in der Interviewzone der Arena aber gar nicht zum Thema machen, schaut lieber trotzig nach vorn: „Am Ostersonntag spielen wir in Bielefeld. Da wollen wir etwas holen. Wir marschieren nächste Woche weiter.“