Ehemaliger Fortuna-Torwart : Maduka Okoye zum Spieler der Saison gewählt

Foto: imago images/Pro Shots/via www.imago-images.de 35 Bilder Diese Fortuna-Talente zogen zu anderen Klubs

Düsseldorf Maduka Okoye heimst in den Niederlanden einen Auszeichnung nach der anderen ein. Nun stehen Gespräche über seine Zukunft bevor. Bei einem Wechsel würde auch Fortuna profitieren.

Fortunas ehemaliger Torwart Maduka Okoye hat die nächste Belohnung für seine starken Leistungen in der vergangenen Spielzeit erhalten. Von den Fans seines Klubs Sparta Rotterdam wurde er nun zum Spieler der Saison gewählt. „In meinem ersten echten Profi-Jahr mit über 82 Prozent zum Spieler der Saison gewählt worden zu sein, spiegelt meine harte Arbeit und meine Leistung wider“, sagt Okoye im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es zeigt aber auch, dass diese Menschen gesehen haben, wie sehr ich mich dem Verein und meinem Team verbunden fühle und wirklich von ganzem Herzen dabei bin. Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel.“

Dabei war es für den nigerianischen Nationaltorhüter nicht die erste Auszeichnung in den vergangenen Wochen. Unmittelbar nach Ablauf der vergangenen Saison, in der unter anderem Okoye Sparta auf den achten Tabellenplatz in der niederländischen Liga führte, wurde er in die Eredivisie-Mannschaft der Saison gewählt. „Dankbarkeit und harte Arbeit macht mich zu dem, der ich bin. Ich weiß woher ich komme“, sagt Okoye.

Happy to have been voted as @SpartaRotterdam’s Player of the Season! 🏆 pic.twitter.com/aADxqYIDe3 — Maduka Okoye (@OkoyeMaduka) June 30, 2021

Der 21-Jährige wechselte vor der abgelaufenen Saison von Fortuna in die Niederlande. Durch seine Leistungen in Rotterdam hat er sich bereits in den Fokus einiger namhaften Vereine gespielt. „Wichtig ist vor allem, dass ich regelmäßig spiele“, sagt Okoye gegenüber unserer Redaktion. „Aber es ist schon ein Traum von mir, irgendwann in der Premier League spielen.“

Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann 31 Bilder Diese Spieler könnten bei Fortuna den Durchbruch schaffen

Ob Okoye auch in der kommenden Saison für Sparta aufläuft, steht noch nicht final fest. Man befindet sich zwar in Gesprächen mit dem Klub, ein Vereinswechsel ist aber noch nicht vom Tisch. Transferschluss ist schließlich erst in zwei Monaten. „Ich will Maduka nicht verlieren, nicht einmal für zehn Millionen Euro“, sagte sein Trainer Henk Fraser jüngst dem niederländischen Medium „Voetbalprimeur“. „Aber ich bin auch realistisch. Und wenn Scouts immer noch nicht sehen, was für ein Keeper er ist, dann sind sie wirklich am schlafen. Maduka ist Gold wert für Sparta.“