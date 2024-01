Vorschusslorbeeren von der Konkurrenz Ehemaliger HSV-Star tippt auf Fortuna als Aufsteiger

In den vergangenen Wochen wurde bei den 18 deutschen Zweitligisten eine Menge Schweiß vergossen. In ihren Winter-Trainingslagern, zumeist im südlichen Europa angesiedelt, arbeiteten die Teams an ihrer Rückrundenform, wollen fit sein für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte. Fortuna war dafür nach Südwestspanien gereist, nach Marbella in Andalusien, und Ligakonkurrent Hamburger SV trainierte gar nicht so weit entfernt, im südspanischen Sotogrande.