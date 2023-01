Ruhiger „Deadline Day“ bei Fortuna Ehemaliger Aufstiegsheld erfüllt sich mit Wechsel Kindheitstraum

Doch Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber stecken derzeit so eng im finanziellen Korsett, in das sie der Aufsichtsrat reingezwungen hat, dass keinerlei Investitionen möglich waren. Dabei wäre ein Zugang, der Fortuna sofort weitergeholfen hätte, im Aufstiegsrennen ein netter Anschieber gewesen. So muss es der aktuelle Kader bewerkstelligen – und auch der sollte in der Zweiten Liga eine sehr gute Rolle spielen.