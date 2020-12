Guten-Morgen-Spezial : Egon Köhnens großer Weihnachtscoup

Service Düsseldorf Neuigkeiten aus der rot-weißen Welt? Nun, am zweiten Weihnachtstag sind die selbst bei einem quicklebendigen Verein wie Fortuna dünn gesät. Wir entführen Sie daher mit unserem Guten-Morgen-Spezial ein Stück in die Düsseldorfer Vergangenheit.

In England ist Fußball am zweiten Weihnachtsfeiertag traditionell extrem populär. Am „Boxing Day“ sind die Stadien stets prall gefüllt – wenn es denn nicht wie in diesem Jahr die Corona-Pandemie verhindert. Hierzulande dagegen herrscht an den Festtagen seit langem Winterpause, doch das war tatsächlich nicht immer so.