Vertrag bis 2022 : Prib unterschreibt bei Fortuna

Düsseldorf Edgar Prib hat bei Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf unterschrieben. Das gab der Klub soeben bekannt. Der Spieler kommt ablösefrei von Hannover 96 und unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag bis 2022.

Die letzten Details sind geklärt. Fortuna hat die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Edgar Prib, der am Dienstag seinen Vertrag bei Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 aufgelöst hatte, bekanntgegeben. Zuvor hatte Prib, der bereits zwei Kreuzbandrisse hatte, den Medizincheck in Düsseldorf bestanden.

Prib erklärte: „Ich habe die Fortuna in den vergangenen Jahren als erfolgreichen Klub wahrgenommen – natürlich vor allem durch den Aufstieg 2018 und den anschließenden Klassenerhalt. Wenn ich mit meinen ehemaligen Vereinen in Düsseldorf aufgelaufen bin, war es vor dieser beeindruckenden Kulisse immer sehr schwer zu gewinnen. Ich freue mich sehr, dass ich die Partien in dieser Arena nun Heimspiele nennen darf. Ich brenne auf die neue Aufgabe und bin bereit, Verantwortung zu übernehmen.“

Der in in der russischen Teilrepublik Jakutien geborene Deutsch-Russe kam in der abgelaufenen Zweitliga-Saison für Hannover auf 26 Einsätze in der Zweiten Liga. Er erzielte dabei fünf Tore und bereitete eines vor. Insgesamt stand Prib für Hannover und Greuther Fürth in 127 Zweitligaspielen und 102 Bundesligaspielen auf dem Platz. Dabei markierte er 18 Tore und bereitete 36 vor.