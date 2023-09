Als einer der letzten Vereine Wie Fortuna nun doch ins E-Sport-Geschäft einsteigt

Den Modus „VBL Club Championship“, in der die Vereine ganz wie in der analogen Realität in einem geschlossenen Wettbewerb gegeneinander antreten, gibt es seit der Saison 2019/20. Damals noch bestehend aus 22 Teams. Jahr für Jahr sind weitere DFL-Mitglieder –heißt: Vereine aus erster und zweiter Bundesliga – hinzugekommen. Seit 2022 gilt die Virtual Bundesliga als offizieller Wettbewerb in den Statuten der Deutschen Fußball-Liga. Das bedeutet, dass streng genommen alle 36 lizenzierten Bundesliga-Klubs eigene Teams ernennen und in den E-Sports-Wettbewerb entsenden sollen.