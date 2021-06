Von Düsseldorf zu Dynamo : Dieser ehemalige Fortune wechselt nach Dresden

Düsseldorf Fortuna hat ihn verpflichtet, weil unklar war, wie lange Dennis Gorka nicht zur Verfügung steht. Doch Anton Mitryushkin konnte sich in Düsseldorf selbst für die zweite Mannschaft nicht aufdrängen. Nach einem Jahr ist er weitergezogen.

In Düsseldorf fiel die Bewertung für den Keeper nicht ganz so optimistisch aus. In der Torhüter-Hierarchie kam Mitryushkin nie über Position drei hinaus, konnte sich auch in der „Zwoten“ nicht aufdrängen. Im Regionalliga-Team kam er zu insgesamt neun Einsätzen.