Statement in Nürnberg gesetzt Durch dieses Plus ist bei Fortuna jetzt mit allem zu rechnen

Daniel Thioune war schwer begeistert vom Arbeitstag mit seiner Mannschaft. In einer Saison gibt es in der Regel immer mal wieder ein Auf und Ab. Immer mal wieder ein Hinterfragen von diesem und jenem. Immer mal wieder ein Kritisieren. Doch nach diesem Auftritt beim 5:0 von Fortuna Düsseldorf in Nürnberg machte er einfach einmal einen Punkt. Der 49-Jährige bekundete: „Ich habe null Ansatz für Kritik – es war ein reifer Vortrag.“