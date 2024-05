Thioune zu Gast in der Hochschule Düsseldorf Wie Fortuna durch Datenanalyse zum Aufstiegsanwärter geworden ist

Es dauert nicht einmal fünf Sekunden, bis Daniel Thioune das Auditorium auf seiner Seite hat und der gesamte Saal herzlich lacht. Im Rahmen der „Fußball-bewegt“-Talkreihe im Vorfeld der Europameisterschaft ist der 49-Jährige am Mittwochabend in der Hochschule Düsseldorf zu Gast und lauscht dem Moderator, der ihn wortreich einführt, seine Vita allerdings unvollständig vorträgt, und sagt zur Erheiterung aller: „Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung und die netten Worte. Ich bin übrigens sehr dankbar, dass Sie meine Zeit in Hamburg vergessen haben, die war ja nicht ganz so erfolgreich.“